Geschreven door Sophie van der Velden

5 november 2024 15:11

Oranje Fonds is op zoek naar nieuwe activiteiten voor NLdoet 2025





VELUWE RANDMEER - NLdoet wordt in 2025 weer georganiseerd op 14 en 15 maart. Voor de 21e editie van de landelijke vrijwilligersactiedag zoekt het Oranje Fonds nog nieuwe activiteiten. Meld je een activiteit aan voor 31 januari 2025, dan kun je ook een bijdrage van het Oranje Fonds van maximaal 350 euro aanvragen voor bijvoorbeeld catering en materialen.

Ieder jaar organiseert het Oranje Fonds de NLdoet-dagen. Het doel hiervan is om vrijwilligerswerk in de spotlights te zetten en mensen uit te nodigen iets voor een ander te doen. Daarnaast is het een manier voor organisaties om nieuwe vrijwilligers te werven. De actie wordt georganiseerd op twee dagen, maar vrijwilligers kunnen ook kiezen om één dag mee te doen.

NLdoet 2024 in de regio

Afgelopen jaar namen veel organisaties uit de regio deel aan NLdoet. De redactie van VRMG nam op een aantal plekken een kijkje. Zo werd in Wezep geklust op zorg-werkboerderij Hoeve Op Vollenhof. In Harderwijk staken vrijwilligers hun handen uit de mouwen in de tuin van woonzorglocatie Weideheem en in Nunspeet voerden leerlingen van het Nuborgh College veel verschillende werkzaamheden uit bij zorgcentra en verenigingen.

