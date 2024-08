Geschreven door Jarno van de Bor

16 augustus 2024 16:41

Organist Jan Hage speelt verzoekjes bij laatste orgelconcert in Grote Kerk Nijkerk





NIJKERK - Op dinsdag 3 september vindt in de Grote Kerk van Nijkerk het slotconcert plaats van de zomerserie orgelconcerten op het Van Deventer-orgel uit 1756. Jan Hage, de organist van de Utrechtse Domkerk, zet hierbij verzoeknummers op het programma. Liefhebbers kunnen tot en met dinsdag 27 augustus verzoeken indienen.

“Sinds een aantal jaar is het orgelconcert met een verzoekprogramma een vast onderdeel van onze zomerserie”, aldus de orgelcommissie van de Grote Kerk. “We bieden onze bezoekers graag de kans om hun favoriete muziekstuk aan te vragen voor het slotconcert op 3 september.”

Verzoeknummer indienen

Een verzoeknummer indienen kan via een formulier op de website www.orgelnijkerk.nl of door een e-mail te sturen naar [email protected]. De organist maakt uit de lijst binnengekomen verzoeken een selectie, om tot een afwisselend en aansprekend programma te komen.

Praktische informatie

Het concert begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk. Aan de uitgang is er een collecte. Na afloop kunnen de luisteraars napraten en een kopje koffie of thee drinken in ‘t Gasthuus naast de kerk.