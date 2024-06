Geschreven door Sierou de Vries

18 juni 2024 8:01

Orgel Protestantse gemeente ‘de Eshof’ in stofjas voor grote verbouwing





HOEVELAKEN – De Protestantse gemeente ‘de Eshof’ is al een tijd bezig met groener worden. Maar voor de bezoekers van het gebouw aan De Veenslag 16 gaat de zichtbare verandering nu beginnen. Voordat er gesloopt kan worden, moet er nog een en ander voorbereid worden. Dat begon maandagochtend 17 juni met het heel zeer zorgvuldig inpakken van het orgel. Het Van Vulpen-orgel (1987) werd stof-en stootvrij ingepakt, zodat het de verbouwing in de kerkzaal goed zal doorkomen.

Het orgel staat sinds 1997 in ‘de Eshof’ en is van oorsprong een huisorgel. Rudi Coppoolse, organist: “We hadden geld van legaten die we goed moesten besteden voor de kerk. Daar kon onder andere een tweedehands orgel van gekocht worden. En deze zagen we toen staan bij Van Vulpen in Utrecht, de orgelbouwer had oorspronkelijk het orgel gebouwd als huisorgel.”

Enorm gevaarte

Als je voor het orgel staat, zie je ook dat het een relatief klein orgel is voor een kerk, maar een enorme gevaarte voor in een woonkamer. Toch stond het orgel in een twee-onder-één-kap-woning. “Het huis is daarvoor helemaal aangepast. Zo is er zelfs een ‘kuil’ gemaakt in het huis om het passend te maken. Het is een heel karwei geweest om het orgel er in te krijgen, maar zeker ook om er weer uit te halen. Het wordt weliswaar helemaal in delen vervoerd, toch zijn de onderdelen zo groot dat er een raamkozijn uit moest om alles uit het huis te krijgen.” Het orgel heeft jarenlang in de Eindhovense woning gestaan, waar de eigenaar voor het orgel leefde. Coppoolse: "Een paar keer per dag werd de luchtvochtigheid gemeten in huis en er moest maar niet gekookt worden, om het orgel in perfecte conditie te houden."