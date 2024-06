Geschreven door Eljakim Doorneweerd

26 juni 2024 11:45

Oudere man lichtgewond na aanrijding met trekker op Barnseweg





BARNEVELD – Dinsdagavond omstreeks 20:30 uur heeft een automobilist op de Barnseweg een ongeluk veroorzaakt door op het achterwiel van een trekker met aanhanger te botsen. De bestuurder, een man op leeftijd, zat alleen in de auto op het moment van het incident.

De man is bij de forse aanrijding lichtgewond is geraakt. Hij is ter controle met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De schade aan het voertuig is aanzienlijk; de personenauto kwam uiteindelijk tot stilstand op het terrein van voetbalvereniging SDVB.

Het ongeval vond plaats in de bocht vanaf de wijk Norschoten. De bestuurder verklaarde dat hij door de laagstaande zon de trekker met aanhanger over het hoofd had gezien. Het zwaar beschadigde voertuig is door een bergingsbedrijf weggesleept.