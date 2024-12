Geschreven door Eef van Bommel | GLD

24 december 2024 16:00

Paintballen op de wolf weer uitgesteld: 'Een prettige kerst voor de wolf'





VELUWE RANDMEER - De provincie Gelderland mag voorlopig niet met paintballgeweren op de wolf schieten, oordeelt de rechtbank van Arnhem. De eerdere schorsing om te schieten wordt verlengd tot januari volgend jaar. "Alle Gelderse wolven zijn verzekerd van een ongestoorde jaarwisseling."

Dinsdag besluit de rechter dat het paintballgeweer niet opgepakt mag worden in Gelderland, minstens tot de rechtszaak in januari. Die rechtszaak is aangespannen door de Faunabescherming. "Een prettige kerst voor alle Gelderse wolven", jubelt voorzitter Niko Koffeman.

Kogel door de kerk

Eerder dit jaar leek de kogel door de kerk: de provincie mocht gaan paintballen op één niet-schuwe wolf in Ermelo, besloot de rechtbank. Schieten op de wolf zou het dier angstiger kunnen maken.

Maar precies op dat punt is voorzitter Koffeman van de Faunabescherming het oneens met de uitspraak. “Er zijn allerlei mogelijkheden om de wolf z'n gedrag te laten veranderen, maar niet door een pijnprikkel die de wolf niet in verband kan brengen met de mens”, zegt hij. De Faunabescherming noemde het plan 'gebrekkig onderbouwd'.

'Prettige kerst voor de wolf'

De provincie kon niet goed genoeg onderbouwen waarom het paintballwapen ter hand nemen, de enige oplossing was. De wolf is beschermd en mag alleen bij hoge uitzondering worden verstoord. Daarom vocht de Faunabescherming het plan aan. Met succes.

De rechtbank zette een streep door de plannen. Eerst tot 20 december dit jaar. Dinsdag is dit met een maand verlengd tot januari volgend jaar. Dan beoordeelt de rechtbank of de plannen van de provincie ditmaal wel voldoen aan alle voorwaarden. "Alle Gelderse wolven zijn verzekerd van prettige kerstdagen en een ongestoorde jaarwisseling", aldus voorzitter Koffeman.

De zitting volgt in januari, datum en tijdstip zijn vooralsnog onbekend, weet Rechtbank Arnhem.