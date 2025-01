Geschreven door Gerwin Peelen | Omroep Gelderland

21 januari 2025 13:05

Paintballen op wolf: 'Of moeten we die mensen opvoeden?'





VELUWE RANDMEER - De provincie Gelderland gaat voorlopig niet paintballen op een niet-schuwe wolf op de Noord-Veluwe. Gelderland wacht de uitspraak van een rechtbank af, die komt binnen twee á drie weken.

Die zaak loopt al heel lang. De provincie wilde op een niet-schuwe wolf paintballen, maar de Faunabescherming maakte daar al meermaals bezwaar tegen. Na een nieuw besluit van de provincie stonden de partijen maandag weer voor de rechter. Die rechter was zeer kritisch op de provincie.

Hulp van faunabescherming

Sterker nog: de provincie had de hulp van de Faunabescherming nodig om niet af te gaan. Dat komt omdat de aanvraag om te mogen paintballen alleen mondeling werd ingediend. Dat is heel ongebruikelijk. “Ik vind het echt fascinerend en heb dit echt nog nooit meegemaakt. En dat in zo’n gevoelige zaak”, aldus de rechter. "Als ik bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvraag, mag ik toch hopen dat iemand zegt: vul dat formulier even in."

Volgens de rechter is de kans levensgroot dat daarom het hele plan de prullenbak in zou moeten. Maar dan zou alles opnieuw moeten worden ingediend en zou de hele zaak waarschijnlijk over ongeveer zes maanden weer bij de rechter liggen.

Paintballplan

En bij de uitspraak zou de rechtbank dan geen oordeel geven over de inhoud van het paintballplan. Maar de partijen willen graag dat de rechter zich daar wel over uitspreekt. Daarom trok de Faunabescherming dat bezwaar in.

De discussie ging maandag verder eigenlijk zoals alle zaken rond de wolf. Volgens de provincie moet er de mogelijkheid zijn om in te grijpen om ergere situaties te voorkomen. “De gevolgen als we niet ingrijpen, die zijn pas onomkeerbaar”, aldus de advocaat van de provincie.

Frikandellen en hamburgers

De wolf is zeer beschermd en afwijken van die bescherming moet goed worden uitgelegd. Volgens de Faunabescherming moet er eerst veel meer gekeken worden naar andere maatregelen. “De parkeerplaatsen zijn niet meer afgezet, er is geen stopverbod. Er wordt maar gekeken naar één oplossing”, aldus Niko Koffeman van de Faunbescherming.

Voor de zomer gingen er veel filmpjes rond van een wolf dichtbij auto’s. De wolf werd gevoerd en volgens provinciebestuurder Harold Zoet werden er frikandellen en hamburgers aangetroffen. “Ik zie dan een filmpje met allemaal mensen naast de auto’s. Moet je dan niet de wolf, maar de mens gaan opvoeden?”, vroeg de rechter zich af. “Of we sturen dan een man in een geel pak met een paintballgeweer of we gaan die mensen opvoeden.”

Afwijkend gedrag

De provincie vindt dat de wolf al afwijkend gedrag vertoont en dat er daarom ingegrepen moet kunnen worden. Maar de provincie moet wel aantonen dat er andere maatregelen zijn genomen. Of dat voldoende is gelukt wordt binnenkort duidelijk wanneer de rechtbank uitspraak doet.

Het is niet de eerste keer dat de provincie voor de rechter staat vanwege de paintballplannen. Vaak zette de rechter daar al (tijdelijk) een streep door. Eén keer kreeg de provincie gelijk, in de zaak op de Hoge Veluwe. Maar toen was daar geen sprake meer van een wolf met afwijkend gedrag en werd het paintballwapen dan ook niet ingezet.

