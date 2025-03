Geschreven door Eef van Bommel | Omroep Gelderland

12 maart 2025 16:32

Pakketbezorger rijdt op pakketbezorger in, trekt mes en vlucht





BARNEVELD - Twee pakketbezorgers zijn dinsdagavond frontaal op elkaar gebotst na een conflict. De bestuurders, beiden werkzaam voor hetzelfde bedrijf, kregen ruzie. De een reed vervolgens op de ander in. Na de botsing trok een van de bestuurders een mes.

Op de Oldenbarnevelderweg in Barneveld kregen de twee collega's het met elkaar aan de stok.

Mes

"We kregen een melding van een botsing tussen twee bestelbusjes van een pakketdienst. Na de botsing stapte één persoon uit een busje en toonde een mes", aldus de politie. De bestuurder die het mes tevoorschijn haalde, ging er kort daarop ervandoor.

Zijn collega, een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is door ambulancepersoneel gecontroleerd. Hij had geen verwondingen, meldt de politie. Het mes is in beslag genomen. Beide busjes zijn weggesleept. De politie beoordeelt op dit moment of er vervolgstappen nodig zijn.