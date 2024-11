Geschreven door Ton Arbouw | Omroep Gelderland

20 november 2024 18:25

Per direct landelijke ophokplicht door vogelgriep





VELUWE RANDMEER - Per direct geldt een landelijke ophok- en afschermplicht voor pluimvee. Dat heeft de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur besloten na een nieuwe risicobeoordeling van de Deskundigengroep Dierziekten.

Afgelopen maandag werd bekend dat het virus is aangetroffen op een biologische kippenboerderij in Putten. Dat was de eerste uitbraak in Nederland in bijna een jaar. Een dag later meldde landbouworganisatie LTO-Nederland dat het ook raak was bij een pluimveebedrijf net over de grens in het Duitse Kleef.



Kans op besmetting

Op basis van deze twee besmettingen en alle beschikbare informatie over uitbraken in andere lidstaten van de Europese Unie is de kans op besmetting van een pluimveebedrijf in heel Nederland ingeschat als matig tot hoog. Op 29 oktober was dat nog laag tot matig.

De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels en de afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels. Het ministerie hoopt met deze maatregel verdere uitbraken van de vogelgriep te voorkomen. De sector had al na de eerste uitbraak onmiddellijk om een ophokplicht gevraagd.