Geschreven door Eljakim Doorneweerd

24 juli 2024 15:23

Lichaam gevonden in Juliusput in Terschuur



Foto: Persbureau Heitink



TERSCHUUR - Op woensdagmiddag is er een melding binnengekomen van een persoon te water in de Juliusput in Terschuur. Diverse hulpdiensten werden omstreeks 13.30 uur met spoed opgeroepen naar de locatie. De politie heeft de omgeving daarna onmiddellijk hermetisch afgesloten voor nader onderzoek. Zij troffen daar een man levenloos aan in het water.

De politie vermoedt dat er geen sprake is van een misdrijf, maar eerder van een noodlottig ongeval. Volgens omstanders zou de man daar vaker zwemmen wat officieel verboden is in de vijver. Bron: Persbureau Heitink