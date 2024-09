Geschreven door Robert Kreuning

23 september 2024 9:48

Plan B sc Hoevelaken werkt, club 'steelt' een punt in Nieuwland





HOEVELAKEN - Het is woensdagavond 18 september 2024. Tijdens de sponsoravond van sc Hoevelaken mag hoofdtrainer Rob van Diermen een voetbalpraatje houden voor de sponsoren. Hij vertelt daarin onder andere over plan B, een strijdplan om bij een achterstand alsnog een resultaat te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door de centrale verdediger mee de spits in te sturen.

Het is zaterdag 21 september 2024. Hoevelaken speelt in de Amersfoortse wijk Nieuwland de openingswedstrijd van de competitie tegen de combinatie van Amersfoortse Boys en SOVA ’54. In de 79ste minuut blijkt voor Hoevelaken het plan B noodzakelijk. Na een schot op de lat weten de Nieuwlandse tricolores de bal alsnog tegen het net te krijgen en komen de gastheren, na ruim driekwart van de wedstrijd de bovenliggende partij te zijn geweest, eindelijk op voorsprong.

Déjà vu van de WK-finale

Reden om centrale verdediger Joost van den Heuvel naar de frontlinie te sturen en dat bleek na vijf minuten al succesvol. Invaller Robin Elverding zette met een simpele doch prachtige beweging Thomas Vaarkamp vrij, die richting doel kon doorlopen en de bal scherp voorgaf. Joost van den Heuvel kwam inglijden en zorgde op inzet voor de gelijkmaker. Niet veel later had een andere invaller, Neal Kooij, de man van de wedstrijd kunnen worden toen hij in alle vrijheid alleen op de keeper afging. Bij zijn keuzes om de doelman te passeren of op doel te schieten koos hij voor het laatste, wat een déjà vu werd van de WK-finale 2010, met Arjan Robben contra Casillas.

De binnenkomer van de dag had voor Laurens de Korte kunnen zijn. Nog geen tien seconden na zijn entree in het veld, in de 71ste minuut, ging ook hij alleen op de doelman af, maar met twee man in zijn nek wist hij wel de doelman van zich af te schudden, maar de bal niet onder controle te houden. De hoop op een openingstreffer was daarmee vervlogen.

Gestolen punt

Maar eerlijk is eerlijk, tachtig minuten van de officiële negentig waren voor Nieuwland. De gastheren domineerden, dirigeerden de wedstrijd, waren met hoekschoppen en vrije trappen met regelmaat gevaarlijk en troffen ook nog een keer de paal. Desondanks kreeg doelman Gijs Leebeek, die heel alert zijn doel verdedigde, geen echt lastige ballen te verwerken. Hoevelaken hield de rijen gesloten, maar kwam zelf pas aan voetballen toe toen na 34 minuten Tein Schuiteman op het middenveld zijn opwachting maakte ten koste van de licht geblesseerde Marvin van den Brom.

Hoevelaken hield tot aan de rust Nieuwland op 0-0 en hoe de uiteindelijke 1-1 tot stand kwam is beschreven. Hoevelaken zal met dit punt meer tevreden zijn geweest dan het ambitieuze Nieuwland. In mei 2025 zal blijken hoe waardevol zo’n ‘gestolen’ punt is, waar overigens heel hard voor is gewerkt.