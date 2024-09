Geschreven door Eljakim Doorneweerd

17 september 2024 16:30

Planeet Smaak schot in de roos in Nijkerk



Planeet Smaak was succesvol. Foto: bibliotheek Nijkerk



NIJKERK - De educatieve theatervoorstelling Planeet Smaak in de Bibliotheek Nijkerk tijdens de Smaakweek is een groot succes gebleken. Deze unieke voorstelling, speciaal ontwikkeld voor basisschoolkinderen, combineert kunst, muziek en verbeeldingskracht om de vreugde van koken en samen eten op speelse wijze over te brengen. Het thema van gezonde voeding stond daarbij centraal.

Gedurende drie voorstellingen gingen kinderen van groep 4 tot en met 6 mee op reis met Laura, het hoofdpersonage dat een wonderlijke wereld van smaken ontdekt. In deze magische droomwereld, vol kleuren en geluiden, maakt Laura kennis met verschillende smaken van zoet, zuur, pittig, vet, zout, bitter en umami. Onder begeleiding van muziek leert ze de betekenis en het belang van elke smaak en samen met de kok gaat ze op avontuur in de keuken. Planeet Smaak is ontwikkeld met als doel kinderen op een kunstzinnige manier bewust te maken van gezonde voeding en voedseleducatie op een speelse manier aan te bieden. De kleurrijke voorstelling bood het jonge publiek een inspirerende ervaring die educatie en vermaak moeiteloos wist te combineren.

Foto: Jeroen Brons





Foto: Jeroen Brons





Foto: Jeroen Brons





Foto: Jeroen Brons