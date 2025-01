Geschreven door Jarno van de Bor

31 januari 2025 14:17

Plannen voor 74 nieuwe woningen in Garderen gepresenteerd





GARDEREN – Woningstichting Barneveld en bouwbedrijf Van de Kolk hebben hun plannen voor de bouw van 74 huur- en koopwoningen aan de Dr. H.C. Bosstraat en omgeving gepresenteerd. Tijdens een inloopbijeenkomst kregen omwonenden de kans om het eerste schetsontwerp te bekijken en hun mening te geven.

De nieuwe woningen komen op plekken waar nu de Prins Bernhardschool, 16 huurwoningen en een voormalig bedrijfspand van Van de Kolk staan. Een deel van de woningen wordt gebouwd op een braakliggend terrein tussen de E.C. de Greefhof en Garage Zevenbergen. Het plan bestaat uit 54 sociale huurwoningen en 20 koopwoningen, waarvan vijf vrijstaande huizen.

Huurwoningen verdwijnen

Om de bouw mogelijk te maken, moeten in totaal 20 huurwoningen van Woningstichting Barneveld aan de Dr. H.C. Bosstraat verdwijnen. De eerste vier huurwoningen aan de Dr. H.C. Bosstraat zijn in december al gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwbouw van de Prins Bernhardschool. De huurders zijn hierover al twee jaar geleden geïnformeerd. Zodra de school klaar is, wordt het oude gebouw afgebroken en komt op die plek een deel van de nieuwe woningen.

Volgens de woningstichting zijn de huizen verouderd en niet meer goed op te knappen. De nieuwe woningen worden efficiënter ingedeeld, waardoor er meer sociale huurwoningen terugkomen dan er nu worden gesloopt. Huidige huurders krijgen voorrang bij de toewijzing van de nieuwbouwwoningen.

Kleine woningen

Tijdens de informatieavond konden bewoners vragen stellen en hun mening geven over de plannen. Veel aanwezigen waren positief over de uitbreiding van sociale huurwoningen en de verschillende woningtypes. Een aantal bewoners van de huidige huurwoningen uitte hun zorgen over de geplande woningtypes. Zij gaven aan behoefte te hebben aan kleine woningen met een woon-, slaap- en badkamer op de begane grond. De woningstichting heeft aangegeven hierover verder in gesprek te gaan.

Plaatselijk Belang Garderen ziet de gekozen locaties als een kans om meer betaalbare woningen te realiseren. Ze hopen dat de nieuwbouw de doorstroming op de woningmarkt te bevordert. De plannen dragen bij aan de vraag naar kleinere en betaalbare woningen voor zowel jongeren als ouderen.