Geschreven door Jarno van de Bor

18 augustus 2024 14:56

Plein Nijkerk verandert in grote zandbak voor Buijtenhuis Beachvolleybaltoernooi



Foto: Jeroen Brons



NIJKERK - Wie deze dagen het plein in Nijkerk bezoekt waant zich zowat in Katwijk, Scheveningen of Zandvoort. Met een flink aantal kuub zand is de binnenstad omgetoverd tot een stedelijk strand. Van zondag 18 tot en met woensdag 22 augustus is dit het decor van het jaarlijkse Buijtenhuis Beachvolleybaltoernooi.

Dat er dit jaar ook op zondag wordt gevolleybald is nieuw. De organisatie kreeg binnen twee dagen al zoveel aanmeldingen dat het maximum aantal van 30 teams was bereikt. In overleg met de gemeente werd een extra speeldag in het leven geroepen om alle teams toch mee te laten doen aan het toernooi. Finaleronde

De teams bestaan uit vier spelers, waarvan minstens twee vrouwen in het veld moeten staan. Er zijn drie poules voor verschillende niveaus; beginners, semi-gevorderden en gevorderden. Op de zondag, maandag en dinsdag spelen de teams in de voorrondes. Op woensdagavond is de finaleronde waarin de best presterende teams het tegen elkaar opnemen.

Foto: Jeroen Brons