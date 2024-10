Geschreven door Jarno van de Bor

30 september 2024 16:31

Politie arresteert nepagenten na melding van alerte buurtbewoners





VELUWE RANDMEER - De politie Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk maakt in een bericht op Facebook bekend dat drie verdachten zijn aangehouden die zich zouden hebben voorgedaan als nepagent. De aanhoudingen kwamen tot stand dankzij oplettende meldingen van bewoners en snel optreden van de politie. Vorige week waarschuwde de politie voor nepagenten die actief waren in de regio.

Kort daarna kwamen er meerdere meldingen binnen van bewoners die gebeld waren of nepagenten aan de deur hadden gehad. Deze meldingen leidden ertoe dat de politie een voertuig kon stoppen. De drie inzittenden werden gearresteerd en zijn overgebracht voor verhoor. Het onderzoek naar hun activiteiten loopt nog.

Blijf alert

De politie roept mensen op om alert te blijven. Bij verdachte telefoontjes of vreemde personen aan de deur wordt geadviseerd direct contact op te nemen met de politie via 0900-8844, of 112 te bellen bij bedreigende situaties.

De politie bedankt de bewoners voor hun medewerking. De samenwerking tussen de politie en de gemeenschap heeft bijgedragen aan het snel oppakken van de verdachten. Dit onderstreept hoe belangrijk het is om verdachte situaties te melden en samen te werken aan een veilige omgeving.