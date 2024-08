Geschreven door Jarno van de Bor

5 augustus 2024 10:14

Politie arresteert scooterdieven na achtervolging en zoekactie





TERSCHUUR - De politie heeft afgelopen vrijdag twee personen aangehouden nadat zij op heterdaad werden betrapt bij het stelen van een scooter. Na een zoektocht waarbij een helikopter, een droneteam en een hondengeleider betrokken waren werden de twee jonge mannen ingerekend.

De aangehouden personen zouden 's middags een scooter hebben gestolen in Nijkerk. Agenten die onderweg waren naar Nijkerk kwamen de scooterrijder en de bijrijder per toeval tegen. Hierna vluchtten zij met scooter en al een weiland in waarna zij zich verschansten. Met ondersteuning van een politiehelikopter werden zij uiteindelijk gevonden en aangehouden. Beide mannen werden vervolgens overgebracht naar het politiebureau. De scooter is in beslag genomen.

De politie neemt de scooter in beslag. Foto: Luke Beens / Persbureau Heitink





De scooter werd meegenomen door de politie. Foto: Luke Beens / Persbureau Heitink