Geschreven door Sophie van der Velden

22 augustus 2024 10:07

Politie vraagt aandacht voor Meldpunt Zorgwekkend Gedrag





VELUWE RANDMEER - De politie krijgt in het dagelijks werk regelmatig te maken met verward gedrag, dat laat Tjerk Kramer, de wijkagent van Nijkerkerveen, weten. Gisteren, woensdag 21 augustus, startte de campagne 'Meldpunt Zorgwekkend Gedrag' om het landelijke meldnummer onder de aandacht te brengen.

Het landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag helpt mensen wanneer er geen sprake is van spoed, maar zij zich wel zorgen maken over iemand in hun omgeving die verward is of onbegrepen gedrag vertoont. Door te bellen met het meldnummer krijgen zij advies van deskundigen die meedenken of een melding maken bij de juiste hulpinstantie.

Ontstaan van verward gedrag

Verward gedrag kan op verschillende manieren ontstaan. Soms lopen mensen vast in hun leven, maar vragen ze geen hulp. Het kan gaan om mensen met een verslaving, verstandelijke beperking of andere psychische problemen. Daarnaast kan er ook sprake zijn van schulden, dakloosheid, een vervuild huis of sociaal isolement. Een opeenstapeling van problemen zorgt er vaak voor dat mensen de grip op hun leven verliezen. Hierdoor kunnen ze verward of onbegrepen gedrag vertonen.

Het meldpunt

Zie je reden om je zorgen te uiten over iemand? Twijfel niet om contact op te nemen met het meldpunt. Het meldpunt is te bereiken via 0800-1205. Wanneer je belt wordt je doorverbonden me teen meldpunt in jouw wijk, stad of regio. Een medewerker geeft je advies of onderzoekt of er hulp geboden kan worden aan de persoon waarover je belt.