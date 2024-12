Geschreven door Jarno van de Bor

13 december 2024 15:52

Politie waarschuwt voor babbeltrucs, tientallen meldingen in de afgelopen dagen





VELUWE RANDMEER - In verschillende plaatsen in Gelderland zijn afgelopen dagen meldingen binnengekomen van babbeltrucs, waarbij oplichters zich voordeden als agenten of bankmedewerkers. De meldingen kwamen onder andere uit Nunspeet, Elburg en Ermelo.

De daders bellen vaak oudere mensen en doen zich voor als agent of medewerker van een bank. Ze stellen vragen over waardevolle spullen, bankpassen of contant geld en bieden aan om deze spullen 'veilig te bewaren'. Vervolgens willen ze deze spullen ophalen aan de deur.

Tweemaal spullen gestolen

De meeste mensen waren alert en verbraken het gesprek, maar in twee gevallen werden waardevolle spullen gestolen. Een 89-jarige vrouw uit Elburg en een 77-jarige vrouw uit Geldermalsen waren het doelwit van de oplichters.

In totaal ontving de politie vijftien meldingen uit Nunspeet, naast meldingen uit andere plaatsen in de provincie. De politie roept mensen op om alert te blijven en oudere mensen in hun omgeving te waarschuwen.

Dit moet je doen

"Als u wordt gebeld door iemand die zegt dat ze van de politie of de bank zijn, verbreek dan de verbinding als u het niet vertrouwt. Geef nooit waardevolle spullen of bankgegevens af," waarschuwt de politie.

De politie vraagt iedereen die benaderd is door babbeltruc-oplichters, ook als er niets is gestolen, dit te melden via 0900-8844. Als er iemand voor de deur staat die verdacht gedrag vertoont, bel dan direct 112. Deze meldingen kunnen helpen om de daders te identificeren en aan te houden.