Geschreven door Noah Quist

30 juli 2024 11:56

Pollen en hooikoorts seizoen, dit is wat je kan doen





VELUWE RANDMEER – Niezen, hoesten, kriebelneus, jeukende ogen en een hoop tranen. Veel mensen hebben last van hooikoortsklachten en met het warme weer en de bloeiende planten, bomen en bloemen doen er nog een schepje bovenop. De bloeiende grassoorten brengen hun zeer sterk allergeen pollen of stuifmeel in de lucht. Op dit moment staan de Glanshaver, Grote vossenstaart, Rietgras, Beemdgrassen, Gestreepte witbol, Raaigrassen en Timoteegras, volgens Buienradar.

Algemeen bekend is dat je bij de drogist pillen kan halen tegen allergieën. Ook een neusspray met ontstekingsremmer kan helpen. Thuisarts meldt dat je zo min mogelijk in contact moet komen met stuifmeel. Toch is dat lastiger gezegd dan gedaan, maar ze delen nog wat tips. Kijk op internet waar en wanneer er veel stuifmeel in de lucht zit en blijf dan zoveel mogelijk binnen. Houd de ramen dicht, ook in de nacht. Dan komt er geen stuifmeel binnen. Zet de ramen wel weer open zodra het geregend heeft, dan kan het doorwaaien.

Als je op vakantie gaat, ga dan richting de bergen of de zee. Daar heb je minder klachten want daar zit minder stuifmeel in de lucht. Er zijn natuurlijk pillen, neusspray en drankjes tegen hooikoorts. Je kan ook medicijnen combineren als je klachten niet verminderen, de huisarts kan adviseren en een recept voorschrijven. Als dat niet helpt is er ook nog iets als immuuntherapie, waar je steeds een beetje van de stof waar je allergisch voor bent toegediend krijgt. Zo’n behandeling duurt drie jaar of langer en je lichaam begint te wennen na één jaar. De huisarts kan je doorsturen naar een arts in het ziekenhuis voor immuuntherapie, meldt thuisarts.nl.

Buienradar meldt dat op dit moment de pollenmeter op 6 staat. Dit is bovengemiddeld hoog en zal voorlopig aanblijven of ophogen.