Geschreven door Jarno van de Bor

16 september 2024 17:10

Pre-sale nieuwbouwproject ‘Wonen bij de Toren’ van start





NIJKERK - ‘De procedures hebben meer tijd in beslag genomen dan ons lief is en het braakliggende terrein in het centrum schreeuwt echt om een nieuwe, frisse invulling' vertelt Rebecca Bolwerk, verkoopmanager bij Van Wijnen. ‘We zijn dan ook heel blij dat we nu kunnen starten met de pre-sale van Wonen bij de Toren’.

De eerste fase omvat 75 appartementen, variërend van circa 54m² tot 180m², en 5 unieke stadswoningen met een verrassende indeling. Er is volop keuze in ligging en aantal slaapkamers. ‘We zijn erg enthousiast over het project en vinden dat we Nijkerk hier echt nóg mooier mee maken,’ aldus Rebecca. De centrale ligging, op loopafstand van het gezellige winkel- en horecagebied van Nijkerk, maakt het project extra aantrekkelijk.

Berging en parkeerplaats

Alle appartementen beschikken over een berging in de parkeerkelder en een eigen parkeerplaats in de kelder of op het groen ingerichte binnenterrein. Uiteraard is er een lift aanwezig. Met een stadskamer op de begane grond en woonruimte op de eerste verdieping bieden deze woningen, variërend van circa 135 tot 147 m², veel flexibiliteit. Elke woning heeft een eigen parkeerplaats en berging achter de woning.

Vooruitlopend op de definitieve verkoop is de pre-sale nu van start gegaan. Op de website kunnen via de woningselector impressies, plattegronden en verwachte prijsranges bekeken worden. Woningvoorkeuren kunnen worden opgeslagen in een persoonlijk account, zodat deze klaarstaan zodra de definitieve verkoop begint.

Financiële check

Kandidaten kunnen hun kansen vergroten door een financiële check te laten uitvoeren, die straks kan worden toegevoegd bij de definitieve inschrijving. Kandidaten met een financiële check krijgen straks voorrang bij de toewijzing. Belangstellenden kunnen hiervoor terecht bij de Rabobank of een ander erkend financieel adviseur.

‘Wonen bij de Toren’ is een project van Smink Vastgoed en Van Wijnen. Architecten TEAM Nijkerk heeft zes oude, karakteristieke panden uit Nijkerk in het ontwerp verwerkt, waardoor het project een stukje geschiedenis van Nijkerk vertelt.