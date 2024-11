Geschreven door Jarno van de Bor

25 november 2024 13:19

Protest en bekladdingen bij Israël Centrum Nijkerk





NIJKERK – Maandagochtend werd er geprotesteerd bij het Israël Centrum in Nijkerk. Circa 10 actievoerders van Christelijk Collectief en Extinction Rebellion Justice Now! blokkeerden vanaf 9.00 uur 's ochtends de ingang van het gebouw. Ook bekladden zij de muren met rode verf en pro-Palestijnse leuzen.

Volgens een woordvoerder van de demonstranten steunt Christenen voor Israël (CVI) etnische zuivering en genocide. “Wij vragen CVI om het internationaal recht te respecteren en genocide te erkennen. Christenen voor Israël is in ons land de belangrijkste Christelijke ideologische bondgenoot van de staat Israël. Vandaar dat wij hier staan.”

Tekst gaat verder onder de video.





‘Ten koste van Palestijnen’

Christenen voor Israël doet de beschuldigingen aan hun adres af als complete onzin. “Het is jammer dat de demonstranten zich niet goed hebben verdiept in wat wij doen voor de mensen in Israël. Wij helpen met onze projecten bijvoorbeeld een heleboel Palestijnen. Als wij onze projecten stoppen gaat dat ten koste van hen. Wij betekenen meer voor de Palestijnen dan de mensen die nu buiten staan te demonstreren.”

Wat is genocide?

Genocide betekent het opzettelijk vernietigen van een groep mensen vanwege hun afkomst, geloof, ras of nationale identiteit. Genocide is een van de zwaarste misdaden en wordt internationaal bestraft.



Op 29 december 2023 spande Zuid-Afrika een zaak aan tegen Israël bij het Internationaal Gerechtshof. Daarin wordt Israël beschuldigd het genocideverdrag te hebben geschonden tijdens de Gaza-oorlog. De zaak is nog steeds in behandeling. Er is nog geen uitspraak of Israël zich daadwerkelijk schuldig maakt aan genocide.

Volgens de woordvoerder berust het daarom ‘vooral op een misverstand’ dat CVI wordt gelinkt aan het steunen van de Israëlische staat in de strijd tussen Israël en Hamas. Medewerkers ervaren het protest dan ook als erg intimiderend “Ze staan hier op ons terrein, blokkeren de hoofdingang en bekladden het gebouw.”

Alleen via de media

CVI laat weten dat zij open staan voor een gesprek met de demonstranten van Christelijk Collectief. “Helaas hebben wij tot nu toe ervaren dat zij alleen met ons willen praten via de media. Erg jammer, want we zijn beiden Christelijke organisaties. Wij denken dat we in de basis best een hoop raakvlakken hebben.”

Foto: VRMG

Overigens is het niet voor het eerst dat Het Israëlcentrum werd beklad. In juli van dit jaar was het ook al raak toen activisten van Extinction Rebellion met rode verf kruizen en ‘Free Gaza’ op de muren en de stoep van het gebouw kalkten.

Bekladding belangrijk

Volgens de woordvoerder van de demonstranten is er alleen eenvoudig verwijderbare krijtspray gebruikt. Hij noemt de bekladding ‘noodzakelijk om de boodschap extra kracht bij te zetten’ en geeft aan na afloop zijn hulp aan te bieden bij het verwijderen.

Bij het Israëlcentrum hebben ze daar hun twijfels bij. “De vorige keer ging het niet om krijtspray. We zijn toen zelf uren bezig geweest om de verf te verwijderen. Daarnaast is er nu veel meer op de muur gespoten.” Iets na 11 uur arresteerde de politie vier personen op verdenking van vernieling. De demonstratie was rond 12.30 uur afgelopen. De gemeente Nijkerk laat weten dat de demonstratie niet van tevoren is aangekondigd.

De demonstranten blokkeerden de ingang en bekladden het gebouw. Foto: VRMG