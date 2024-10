Geschreven door Ib Haarsma

11 oktober 2024 2:34

Protest en kritiek tijdens druk bezocht debat Nijkerks asielzoekers opvang





NIJKERK – Tijdens een drukbezochte inspraakavond op donderdagavond in de gemeente Nijkerk pakken inwoners de kans hun mening te geven over mogelijke locaties voor de opvang van asielzoekers in hun gemeente. Raadsleden luisteren naar de zorgen en suggesties van de inwoners om het over een andere boeg te gooien. Belangrijkste advies voor de gemeente Nijkerk: neem zelf weer de regie in handen en laat je niet langer dwingen door de provincie Gelderland of het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Het lijkt erop dat de gemeente zelf ook steeds meer voelt voor het zelfstandig regelen van de opvang.

Inspreekmarathon



Terwijl buiten het gemeentehuis een tiental actievoerders met trekkers voor de deur staat om hun ongenoegen te uiten, is het binnen een komen en gaan van insprekers naar de inspraakmicrofoon. Elke inspreker krijgt vijf minuten de tijd om de raad toe te spreken. Van half acht tot tien uur luisteren de raadsleden en het volledige college van burgemeesters en wethouders van Nijkerk naar de inwoners. De publieke belangstelling is zo groot dat een extra commissiezaal nodig is om de toestroom van belangstellenden op te vangen. Voor veel insprekers is dit de eerste keer dat ze de raad toespreken.

Foto: VRMG. Een volle publieke tribune tijdens de raadsvergadering in Nijkerk

Grote zorgen

Ten minste twintig mensen maken gebruik van het inspreekrecht. Onder hen Wim (achternaam bekend bij de redactie) uit Nijkerkerveen, die vertelt over zijn traumatische ervaringen met een groep asielzoekers in het verleden, waarbij hij bijna dodelijk is mishandeld. “Ik moest verhuizen nadat de gasten, die ik had aangegeven, me bleven bedreigen omdat ik aangifte deed. We zijn in Nijkerkerveen terechtgekomen en begonnen daar met het bouwen van een mooi huis en een nieuwe toekomst. Toen we een paar maanden geleden hoorden dat er opnieuw asielzoekers komen, stort mijn wereld in. Ik slaap slecht door het trauma en maak me grote zorgen, vooral voor mijn kinderen.” Ondanks zijn traumatische ervaring doet hij een oproep om het aantal asielzoekers te spreiden en niet te veel mensen op één plek te huisvesten. “Een groep van 50 mensen in een weiland zonder controle en vermaak, dat is vragen om problemen. Wees zorgvuldiger en beperk het aantal; hooguit 28 asielzoekers is wenselijk voor zowel hen als ons.”

Foto: VRMG. Ook een naast gelegen zaal zat vol inwoners die het debat in de raad over de opvanglocaties willen bijwonen.

Pak de regie

Een andere inspreker verwijt de raad dat zij te weinig regie heeft genomen sinds de opdracht van 23 mei om te zoeken naar mogelijke AZC-locaties in de gemeente. “Onder druk van de provincie en het COA is de regie volledig kwijt. Er is geen sprake van volksvertegenwoordiging.” Toch spreekt de inspreker de hoop uit dat de raad een plan van aanpak maakt waarin duidelijk wordt wie waarvoor verantwoordelijk is, met een belangrijke rol voor de nieuwe burgemeester. “Wees kritisch en pak de regie terug. Zorg eerst voor een duidelijk proces en ga dan pas verder.” De raad en het college wordt verder verweten dat er veel is misgegaan bij het betrekken van mensen in dit dossier. Burgemeester Renkema geeft aan dat het een moeilijk proces is geweest met veel dilemma’s. “We konden de direct betrokken bewoners niet vooraf informeren of betrekken bij de mogelijke locaties. De kans dat de rest van de gemeente via social media op de hoogte zou raken van dit proces was natuurlijk enorm groot. We moesten en wilden iedereen in onze gemeente tegelijkertijd informeren.”

Foto: VRMG. Protest buiten en binnen het gemeentehuis van Nijkerk.

Werkbezoeken

Na de inspraakronde bespreken de verschillende politieke partijen de opties en het plan van het college voor vier kleinere opvanglocaties. Het lijkt erop dat de meeste partijen de opvang in de gemeente willen doorzetten, maar wel dat de gemeente zelf meer de regie voert. Hoewel de definitieve beslissing pas begin volgend jaar wordt genomen, lijkt het erop dat de gemeente zelf de opvang wil organiseren en het COA wil laten betalen. Daarnaast moet het college toezeggen dat het alles op alles zet om de overlast voor inwoners tot een minimum te beperken. Er is bovendien brede steun voor het plan van onder andere de burgemeester om samen met bewoners op bezoek te gaan bij gemeenten die de opvang zelf hebben geregeld. “Om ervan te leren.”

Kritiek



Tegen middernacht krijgen de insprekers nog de kans om een laatste woord tot de raad te richten. De actievoerders op de trekkers zijn dan al een uurtje vertrokken. “Ik ben zwaar teleurgesteld. Ik wil zo graag meedoen en meepraten, maar ik heb ook vanavond niet het gevoel dat ik die kans echt heb gekregen.” Toch klinken er ook optimistische geluiden vanaf de publieke tribune. Heidi van Essen van het actiecomité Nijkerkerveen ziet de komst van kleinere centra niet alleen maar negatief in. “Als het dan toch moet, dan is het een mooi vooruitzicht dat de gemeente de bouw zo inricht dat de gebouwen na vijf jaar gebruikt kunnen worden als starterswoningen voor onze kinderen.”