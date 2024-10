Geschreven door Sophie van der Velden

18 oktober 2024 10:49

Provincie Gelderland niet enthousiast over PVV-plan anticonceptie wolven



Wolvenprovincies zien niets in plannen voor anticonceptie wolf. Foto: Pixabay

VELUWE RANDMEER - De provincie Gelderland ziet niets in de ingebrachte suggestie van de Tweede Kamer om anticonceptie toe te passen bij wolven. Ook Drenthe, Friesland, Overijssel en Utrecht, waar de wolf rondloopt, zijn tegen het idee.

Eerder deze week kwam PPV-kamerlid Dion Graus met de suggestie om anticonceptie bij wolven toe te passen via een hormonale prikpil of chemische sterilisatie. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet de mogelijkheden gaat onderzoeken.

Werkbare maatregelen

Maar gisteren, donderdag 17 oktober, liet onder andere provincie Gelderland dus weten dit niet te zien zitten. "Wij, als wolvenprovincies, doen een dringend beroep op de Tweede Kamer voor werkbare maatregelen rondom de huidige situatie rond wolven", schrijft de provincie. "We rekenen op een haalbare en praktische uitvoering daarvan, met het oog op een leefbare maatschappij."

De provincies vinden dat er geen ruimte meer is voor onderzoek en experimenteren. "Dit zal niet bijdragen aan oplossingen op de korte termijn en zal leiden tot vermindering van maatschappelijk draagvlak en onnodige risico's rond veiligheid."

Geen hoefdieren en grazers

Daarnaast wijzen de provincies op (inter)nationaal onderzoek, literatuur en praktijkervaring. "Die tonen aan dat de voorgestelde anticonceptie kan werken bij hoefdieren en grazers, maar niet bij in het wild levende roofdieren." Daarnaast zou het volgens deskundigen ook enorm complex zijn om roofdieren te darten (verdoven, red.), omdat het benaderen van wolven op korte afstand in de natuur vrijwel onmogelijk is.

Provincies doen daarom een dringend beroep om verder in te zetten op maatregelen als verjaging. "Wat ons betreft dient de inzet zich primair te richten op de-escalatie rond veiligheid en beheersbaarheid van de wolvenpopulatie. Dit is uiteindelijk vooral in het belang van de wolf zelf."