Geschreven door Sophie van der Velden

19 augustus 2024 14:57

Provincie Gelderland waarschuwt voor wolf: 'Houd je hond kort aangelijnd in Veluwse bossen'



Binnenkort volgt overleg met Veluwse burgemeesters. Foto: Pixabay



NUNSPEET - "Houd je hond kort aan de lijn in de Veluwse bossen", waarschuwt Harold Zoet, gedeputeerde van de provincie Gelderland. Dit komt als reactie op het eerdere bericht van vandaag over een hond die in de Nunspeetse bossen vermoedelijk werd aangevallen door een wolf. Op dit moment wordt DNA-onderzoek uitgevoerd om hier uitsluitsel te kunnen geven.

Gisteravond, 18 augustus, werd de hond tijdens een wandeling door het Zandenbos in Nunspeet meegenomen door een ander dier. "Het dier werd later teruggevonden en naar de dierenarts gebracht", liet de woordvoerder van de gemeente Nunspeet weten. Overleg en aangelijnde honden

Communicatie over het incident verloopt via de provincie Gelderland. Volgens hen is het aantal wolven op de Veluwe de afgelopen tijd erg gestegen en worden regelmatig wolven in het bos gezien. "We hielden er al rekening mee dat een incident ook op de Veluwe kan plaatsvinden", reageert gedeputeerde Harold Zoet. "Daarom komt er binnenkort overleg met de Veluwse burgemeesters. Ik adviseer mensen hun hond kort aangelijnd te houden in de Veluwse bossen", waarschuwt Zoet.