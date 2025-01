Geschreven door Pieter van Eekelen | Omroep Gelderland

9 januari 2025 15:14

Provincie moet afschieten wolf mogelijk maken; BBB en SGP willen een spoeddebat





VELUWE RANDMEER - De provincie moet per direct een vergunning verlenen om het afschieten van wolven mogelijk te maken. Dat vinden BBB en SGP. De politieke partijen doen een verzoek tot een spoeddebat aan Provinciale Staten van Gelderland.

Onder het motto 'De maat is vol, weg met de wolf' hebben BBB en SGP dat verzoek ingediend. Letterlijk vatten ze hun brief samen als 'een oproep om per direct een vergunning te verlenen om het afschot van wolven mogelijk te maken en zo meer leed van mens en dier te voorkomen'.

Leefgebied bedreigd

De partijen stellen dat de aantallen gedode en gewonde dieren blijven groeien en zorgen voor angst onder de inwoners van Gelderland voor hun vee, kinderen en zichzelf. Ze schrijven dat de openbare veiligheid in het geding is en er veel ernstige schade is aan vee. Directe aanleiding noemen ze een melding van een aanval op 37 schapen die achter wolfwerende hekken staan. 15 dieren zijn daarbij gedood. In welke plaats dit gebeurde vermelden de partijen niet.

De partijen wijzen er in hun verzoek op dat door verlaging van de 'strikt beschermde' status van de wolf in Europa en het Besluit van Bern, de status van de wolf verlaagd is naar 'beschermd'. Vanwege die nieuwe status is volgens hen afschieten een mogelijkheid.

Wolven in de buurt van mens en dier

BBB wil concreet dat Gedeputeerde Staten een provinciale toestemming verlenen voor het afschot van wolven die landbouwhuisdieren of hobbydieren hebben aangevallen of zich in de nabijheid van deze dieren ophouden. Dat moet tevens gelden voor wolven die zich in de buurt van bevolkte gebieden of huizen ophouden.

De brief voor dit verzoek is ondertekend door Rick Loeters van de BBB en Gerrit Averesch van de SGP. Ze willen dat het spoeddebat op de agenda komt voor 5 februari aanstaande.

