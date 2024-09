Geschreven door Sophie van der Velden

11 september 2024 14:00

Putten zoekt 659 kinderen voor symbolisch moment herdenking razzia





PUTTEN - Dit jaar is het 80 jaar geleden dat de razzia in Putten op 1 en 2 oktober 1944 plaatsvond. Op 2 oktober wordt de razzia daarom herdacht. De gemeente doet nu een bijzondere oproep. 659 kinderen worden gevraagd zich aan te melden voor een symbolisch moment tijdens de herdenking.

Op 2 oktober 1944 werd Putten overvallen door de militairen van de Duitse bezetter. 659 mannen werden weggevoerd naar een kamp in Amersfoort. Slechts 48 mannen keerden levend terug. Ruim honderd huizen werden in brand gestoken. Waarschijnlijk was de razzia een vergeldingsactie, omdat leden van de Puttense verzetsbeweging een dag eerder een auto met Duitse officieren beschoten. Eén officier kwam om het leven.

Symbolisch moment

Om deze ingrijpende gebeurtenis uit het verleden te herdenken, wordt de razzia ieder jaar herdacht. Dit jaar is het dus 80 jaar geleden. De 659 afgevoerde mannen wil de gemeente symbolisch laten weergeven door 659 kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool en uit de klassen 1 tot en met 4 van de middelbare school. De kinderen worden opgesteld tussen het gemeentehuis en de Oude Kerk. De gemeente hoopt op deze manier iedereen een indruk te geven van het grote aantal mannen dat werd weggevoerd.

Eerder maakte gemeente Putten bekend dat Koning Willem-Alexander aanwezig zal zijn bij de herdenking. Hij loopt langs de kinderen. De Koning zal verder meelopen in de stille tocht naar het monument 'de Treurende Vrouw'.

Wil je jouw kind aanmelden voor het symbolische moment op woensdag 2 oktober? Dit kan hier tot uiterlijk 20 september. Dezelfde dag vindt ook een herdenkingsbijeenkomst in de Oude Kerk plaats. Hiervoor is aanmelding verplicht. Klik hier voor het formulier.