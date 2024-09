Geschreven door Sophie van der Velden

24 september 2024 14:30

Rapportage BIJ12: 7 wolvenroedels en 38 welpen in Gelderland, vooral op en rond Veluwe





VELUWE RANDMEER - In Nederland lopen op dit moment elf wolvenroedels en twee solitaire wolven rond. Daarvan leven zeven roedels in Gelderland. Bij tien van de roedels is daarnaast bevestigd dat er welpen zijn geboren. Dat blijkt uit de nieuwe voortgangsrapportage van BIJ12, de instantie die verantwoordelijk is voor de monitoring van wolven namens de provincies.

De rapportage van BIJ12 gaat over de periode van 16 februari tot en met 14 mei 2024. In deze periode zijn er in Nederland 43 verschillende wolven aangetoond met DNA. Acht daarvan werden voor het eerst aangetroffen in Nederland. In Gelderland werden met name op en rond de Veluwe 23 wolven via DNA vastgesteld.

Afvlakking

Opvallend is volgens BIJ12 dat het aantal roedels dit jaar niet enorm is gestegen. Tussen 2019 en 2021 was er één wolvenroedel in Nederland. In 2022 nam dit toe tot vier en in 2023 tot negen. Met elf wolvenroedels in 2024 lijkt de eerdere stijging dus af te vlakken. Hoeveel wolven er precies in Nederland leven, is moeilijk te bepalen. De voortgangsrapportage geeft een schatting van 104-124 wolven in Nederland.

Welpen

Bij bijna alle roedels, tien van de elf, zijn dus welpen vastgesteld. In totaal zijn er minimaal 55 welpen aangetoond. De meeste welpen werden bij de verschillende roedels in Gelderland geboren. In totaal werden 38 welpen van roedels op de Veluwe op wildcamerabeelden vastgelegd. Bij één roedel, op de Zuidwest-Veluwe, werden elf welpen vastgelegd. Dat is voor wolven een groot aantal, schrijft BIJ12 in de rapportage.

Schade

In de periode tussen februari en mei werden 217 meldingen gedaan van vermoedelijke schade door de wolf aan landbouwhuisdieren. Na DNA-onderzoek van BIJ12 bleek het in 190 gevallen daadwerkelijk om wolvenschade te gaan en nog vijf keer om vermoedelijke wolvenschade.

De kans dat je een wolf tegenkomt of een aanrijding krijgt met een wolf neemt, gezien de groeiende populatie, toe. Daar waarschuwde een woordvoerder van BIJ12 eerder al voor, toen een wolf werd aangereden op de A28 bij Putten. Daarnaast was de wolf recent groot in het nieuws vanwege twee bijtincidenten tussen vermoedelijk een wolf en een hond. Op 18 augustus gebeurde dit in het Zandenbos in Nunspeet. Twee weken later, op 31 augustus, vond eenzelfde soort incidentplaats in een hondenlosloopgebied in Harderwijk.