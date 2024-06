Geschreven door Ari-jan van de Bunt

19 juni 2024 14:53

Rechtbank Gelderland veroordeelt Nijkerker tot 18 maanden gevangenisstraf voor drugshandel





NIJKERK - De Rechtbank Gelderland heeft op 11 juni 2024 een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde uitspraak. De veroordeling volgt na zijn betrokkenheid bij de handel in cocaïne en het bezit van een aanzienlijke hoeveelheid MDMA.

Tijdens een politie-operatie op 14 februari 2024 in Nijkerk, werd de verdachte betrapt op het verkopen van cocaïne op een bekende deallocatie. De politie nam op dat moment 0,12 gram cocaïne in beslag van een koper die net een transactie had afgerond met de verdachte. Verder onderzoek en een huiszoeking leidden tot de ontdekking van 8,90 gram cocaïne en 3.638,05 gram MDMA in zijn woning. Burgemeester Renkema liet daarop de woning van de man sluiten.

Lees ook: Burgemeester sluit woning wegens overtreding opiumwet

De rechtbank benadrukte dat voor het strafrechtelijk bezit van drugs het niet noodzakelijk is dat de verdovende middelen aan de verdachte toebehoren, maar dat het voldoende is dat deze zich in zijn machtssfeer bevinden. De verdachte, die wisselend verklaarde over de aanwezigheid van de drugs, werd ook geconfronteerd met bewijs uit zijn telefooncommunicatie, die betrokkenheid bij de drugshandel ondersteunde.

Gelden geretourneerd

Naast de gevangenisstraf zijn de telefoon van de verdachte en een deel van het inbeslaggenomen geld verbeurd verklaard. De rechtbank heeft de overige gelden geretourneerd aan de verdachte, omdat niet kon worden aangetoond dat deze door criminele activiteiten waren verkregen.