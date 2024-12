Geschreven door Jarno van de Bor

14 december 2024 20:28

Recordbedrag Glazen Thuis: bijna 48 duizend Euro voor goede doelen





NIJKERK | BARNEVELD - Het Glazen Thuis 2024 heeft zaterdagavond een recordbedrag opgehaald. In totaal werd er 47.784 euro ingezameld voor lokale goede doelen. Nooit eerder werd zoveel ingezameld in de elfjarige geschiedenis van het evenement.

Van 9 tot en met 14 december maakten vrijwilligers van het Glazen Thuis zes dagen lang live radio en televisie bij A1 Mediagroep. Doel was zoveel mogelijk geld inzamelen voor goede doelen in de gemeenten Nijkerk en Barneveld. Luisteraars konden bijdragen door verzoekplaten aan te vragen of een donatie te doen. Ook bedrijven uit de regio hebben gul bijgedragen aan het totaalbedrag.

Wensen in vervulling

De opbrengst werd besteed aan het vervullen van wensen voor inwoners en instellingen in de regio. Zo kreeg woonlocatie Jasmijn Arkemheen een cheque van 1000 euro om met bewoners en begeleiding op vakantie te gaan. Kindcentrum Prins Willem Alexander ontving een Teqballtafel voor het nieuwe schoolplein. Daarnaast werd in Hospice Nijkerk een stilte- en zingevingsruimte gerealiseerd.

Ook individuen kregen een steuntje in de rug. Veel inwoners die waren genomineerd voor hulp of een bijzondere wens, werden verrast. De verschillende acties zijn te bekijken via het YouTube-kanaal van het Glazen Thuis.