Geschreven door Noah Quist

21 januari 2025 12:11

Recreatiegebieden op de Veluwe goed bezocht





VELUWE RANDMEER – Leisurelands maakte op 20 januari de cijfers bekend van het aantal bezoekers van 2024. Meer dan 4,6 miljoen mensen bezochten de recreatiegebieden in Gelderland. 2,6 miljoen van hen bezochten de gebieden op de Veluwe. Ook in onze streek zijn de gebieden goed bezocht, met als hoogtepunt de nieuwkomer ‘Veluwe aan Zee’.

Kees Rutten is directeur van Leisurelands en vertelt over de veranderingen van het afgelopen jaar, "Dit jaar hebben we grote stappen gezet om het aanbod voor bezoekers te verrijken. We blijven investeren in het verbeteren van de gebieden, zodat er altijd iets nieuws te beleven valt." Zo zijn er op de locaties meer voorzieningen toegevoegd als; trimparcoursen, sport- en speelstranden, vernieuwde toiletgebouwen, kleedhokjes en uitgebreide hondenwandelroutes.

Nieuwkomer Veluwe aan Zee moet een plek zijn waar sport en recreatie samenkomen. Met 626.000 bezoekers in 2024 trekt Veluwe aan Zee al veel belangstelling. Mensen trekken ook veel naar het Heerderstrand en bijvoorbeeld de Zandenplas in Nunspeet. De Veluwse recreatiegebieden zijn dus behoorlijk in trek. Ze zijn samen goed voor ruim de helft van de bezoekerscijfers, de komende jaren zal dit naar verwachting blijven stijgen door de ontwikkelingen rondom Veluwe aan Zee.