Geschreven door Syl Schoppers | GLD

3 december 2024 13:01

Regels om wolf af te mogen schieten versoepeld





VELUWE RANDMEER - De wolf mag eerder worden afgeschoten. Dat heeft het bestuur van de Conventie van Bern dinsdag besloten. De status is aangepast van 'strikt beschermd' naar 'beschermd'. Eerder werd dit verzoek afgewezen.

De huidige strikt beschermde status houdt in dat de wolf niet opzettelijk gedood, gevangen, gehouden of verstoord mag worden. Ook mogen de voorplantingsgebieden van de predator niet worden beschadigd of vernietigd. Met de nieuwe status mag de populatie worden 'gereguleerd'.

"We zijn heel erg opgelucht voor de inwoners in de wolvengebieden in deze provincie", reageert Gelders gedeputeerde Harold Zoet (BBB). "Mensen die daar wonen die ervaren de aanwezigheid van de wolf op een andere manier. Die zien de problemen, voelen angst en durven niet het bos in. We krijgen veel reacties van mensen dat ze blij zijn met deze beslissing."

De beslissing betekent dat er op termijn ingegrepen mag worden. "De populatie kan gereguleerd worden maar belangrijker is dat we door dit besluit sneller in kunnen grijpen bij wolven die probleemgedrag vertonen." Daarnaast hoopt hij met deze beslissing sneller aan de slag te kunnen met de pijnprikkel. Door de pijnprikkel van bijvoorbeeld een paintballgeweer zou de wolf weer schuw gemaakt moeten worden.

Conventie van Bern

De wolf mag dus niet verdwijnen, maar de regels om de wolf af te schieten worden versoepeld. Er kan nog bezwaar worden aangetekend. Als minimaal zeventien leden van het verdrag binnen drie maanden tegen het besluit bezwaar maken, dan vervalt de goedkeuring alsnog en blijft de status van de wolf zoals deze nu is.

De Conventie van Bern is het internationale verdrag voor natuurbehoud en is door vijftig landen geratificeerd, waaronder alle 27 EU-landen. Er is een tweederdemeerderheid (34) van de verdragslanden nodig om het EU-voorstel goed te keuren.