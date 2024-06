Geschreven door Danielle Meloen

22 juni 2024 13:31

Regionale Veteranendag Noordwest Veluwe: Eerbetoon aan Veteranen in Harderwijk in onze regio



Regionale Veteranendag 2024 in Harderwijk. Foto: VRMG



HARDERWIJK - Vandaag wordt de Stille Weide in Harderwijk omgetoverd tot een bruisend terrein vol activiteiten tijdens de Regionale Veteranendag Noordwest Veluwe. Deze dag staat in het teken van het eren en waarderen van de veteranen die zich hebben ingezet voor onze vrijheid en veiligheid, zowel in het verleden als in het heden. Met een gevarieerd programma, aantrekkelijk voor jong en oud, wordt het een gedenkwaardige dag voor zowel de veteranen als de bezoekers.

Belang van de Regionale Veteranendag

De Regionale Veteranendag Noordwest Veluwe is meer dan alleen een dag vol leuke activiteiten. Het is een belangrijk moment om stil te staan bij de inzet en opofferingen van onze veteranen. Het biedt een platform voor veteranen om hun verhalen te delen en erkenning te krijgen voor hun dienst. Bovendien helpt het de kloof te overbruggen tussen de militaire gemeenschap en het publiek, wat bijdraagt aan een groter begrip en respect voor de krijgsmacht. De veteranen worden verwelkomd op het terras van Monopole waar ze onder het genot van een kopje koffie een stukje Harderwijker zeebeer met elkaar bij kunnen kletsten. Voorzitter Maarten van Panhuis opende de dag waarna burgemeester Jeroen Joon van Harderwijk het woord kreeg, waarin een stukje geschiedenis over Harderwijk naar voren kwam.

Uiteraard was er ook muziek tijdens de Regionale Veteranendag 2024. Foto: VRMG

In het zonnetje zetten

De dag is erop gericht om de erkenning en waardering voor de meer dan 100.000 veteranen in Nederland te vergroten. ‘We willen de veteranen in het zonnetje zetten vandaag en bezoekers kennis laten maken met militair of veteraan zijn’ vertelt Sandra van Huffelen van de organisatie van de Regionale Veteranendag. Dit jaar bezoeken een groot aantal veteranen, jong en oud, en nog actief dienende militairen uit Zeewolde, Harderwijk, Hierden, Ermelo, Putten en Nijkerk de Regionale Veteranendag. De regio telt in totaal ruim 1300 veteranen, en hun aanwezigheid benadrukt de belangrijke rol die zij spelen in onze samenleving.

Bekijk de uitrusting van een militair van dichtbij en stel al je vragen. Foto: VRMG

Dag vol actie en mooie gesprekken

Op de stille wei zijn er challenges te doen, waar bezoekers aan uitdagende activiteiten konden deelnemen. Er staan diverse militaire voertuigen op de boulevard, die je van heel dichtbij kan bekijken. Er zijn diverse stands waar bezoekers meer te weten kunnen komen over de inzet van veteranen, de geschiedenis van de krijgsmacht maar je kan ook van dichtbij bekijken welke bepakking een militair met zich meedraagt. Inclusief de zakjes voeding waar je alleen maar warm water bij hoeft te doen en een grote collectie aan wapens. Ook heb je de mogelijkheid om in gesprek te gaan met een veteraan of militair zelf.

Van dichtbij militaire voertuigen bekijken. Foto: VRMG

Succesvolle en mooie dag

De Regionale Veteranendag in Harderwijk is een groot succes en een waardige viering van de moed en toewijding van onze veteranen. Het herinnert ons eraan hoe belangrijk het is om hen te eren en te waarderen, niet alleen op deze speciale dag, maar elke dag. ‘Een prachtige dag met ook nog eens prachtig weer waardoor veel bezoekers deze kant op zijn gekomen vandaag’, aldus Sandra.

Er was ook veel te leren over de geschiedenis van onze militairen. Foto: VRMG