Geschreven door Jarno van de Bor

3 juni 2024 14:23

Restaurant De Voortse Herberg failliet verklaard



Foto: Google Maps



VOORTHUIZEN - Restaurant de Voortse herberg in Voorthuizen is op 22 mei failliet verklaard. Het Voorthuizense wok-, grill-, en buffetrestaurant werd begin 2023 overgenomen door nieuwe eigenaren, maar moet ruim 1,5 jaar later de deuren definitief sluiten.

Het all you can eat restaurant was jarenlang een begrip in de omgeving van Voorthuizen. Het eethuis stond bekend als een echt familierestaurant met onder meer een skelterbaan, kinderhoek en andere activiteiten voor jeugdige bezoekers. Recent werden er tijdens het eten ook shows opgevoerd met roofvogels en uilen. De exacte toedracht van het faillissement is bij VRMG niet bekend. Het voormalig restaurant heeft alle contactgegevens, de website en de social media kanalen offline gehaald.