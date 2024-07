Geschreven door Jarno van de Bor

8 juli 2024 15:56

RIVM en WUR waarschuwen voor piek van het tekenbeetseizoen





VELUWE RANDMEER - Onderzoekers van het RIVM en Wageningen University & Research (WUR) voorspellen dat de komende weken de piek van het tekenbeetseizoen zal plaatsvinden. Deze piek valt samen met de start van de zomervakantie, waardoor vakantiegangers extra alert moeten zijn op tekenbeten.

Het hele jaar door kunnen mensen een tekenbeet oplopen, maar “de afgelopen weken zien we een sterke stijging van het aantal tekenbeetmeldingen,” zegt Kees van den Wijngaard, epidemioloog bij het RIVM. “Die stijging zien we vaker rond deze tijd van het jaar. Opvallend is dat het aantal meldingen in de eerste zes maanden van 2024 39 procent lager ligt dan gemiddeld voor deze periode. We hebben hiervoor geen duidelijke verklaring. Het slechte weer van dit voorjaar zou ervoor gezorgd kunnen hebben dat mensen minder in het groen waren en dat zij daarom minder teken gemeld hebben.”

Ziekte van Lyme

In Nederland worden elk jaar ongeveer 1,5 miljoen tekenbeten gemeld. De meeste mensen worden niet ziek van een tekenbeet, maar ongeveer 27.000 mensen per jaar krijgen de ziekte van Lyme. Op de website Tekenradar.nl staat waar in de afgelopen periode veel mensen zijn gebeten door een teek en waar de ziekte van Lyme is opgelopen. Iedereen kan zich ook op deze website aanmelden voor onderzoek naar tekenbeten en Lyme.