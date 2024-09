Geschreven door Jarno van de Bor

18 september 2024 14:27

Rolstoelbasketbalster Cher Korver gehuldigd op Daltonschool Corlaer





NIJKERK - Cher Korver is woensdagmiddag gehuldigd op de Daltonschool Corlaer. De Nijkerkse Rolstoelbasketbalster behaalde tijdens de afgelopen Paralympische spelen een gouden medaille. Korver heeft een speciale band met de leerlingen van de school omdat haar nichtje daar op school zit.

De basisschoolleerlingen stonden bij aankomst van Korver in een lange erehaag opgesteld. Daarna mochten de leerlingen in de hal vragen stellen. Maar liefst 16 kinderen stelden een vraag. Na afloop van deze huldiging ging de Paralympisch kampioene de klassen rond waar kinderen zelf even de medaille mochten voelen.

4 medailles

Voor de 48-jarige Korver waren het dit jaar al haar vijfde Paralympische Spelen. Tweemaal haalde zij brons (in 2012 en 2016) en tweemaal haalde zij een gouden medaille (in 2020 en 2024).