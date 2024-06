Geschreven door Sierou de Vries | Jeroen Brons

9 juni 2024 13:05

Ronde van Nijkerk in geheel nieuw jasje



Opening door Mieke van Soest. Foto: A1 Mediagroep - Jeroen Brons



NIJKERK - De Ronde van Nijkerk was dit jaar vernieuwd. Dat was zaterdag 8 juni niet een hele grote verrassing, want al wekenlang werd het Kokkeveld Festival aangekondigd. De Wielerwedstrijd aangevuld met een festival vol foodtrucks, livemuziek en vermaak voor de kinderen. Het belangrijkste van de dag was toch het wedstrijdelement voor de wielrenners. Topatleet Mieke van Soest gaf het startschot, voor de wedstrijd. Daarmee konden om 12.00 uur de amateurs, sportklassen, junioren en nieuwelingen voor de vrouwen starten. Winnares in de eerste race was Alisha Teerink van WSWV Hellingproof.

De start en finish van de Ronde van Nijkerk lagen aan de Bloemendaalseweg 2, waar vier races op het programma stonden.

Alle uitslagen van de wedstrijden zijn te vinden op de website van de KNWU.



De dames klaar voor de start: Foto: A1 Mediagroep - Jeroen Brons





Spannend veld met 5 dames aan kop. Foto: A1 Mediagroep - Jeroen Brons



Het Kokkeveld Festival werd georganiseerd door de Lions Club Nijkerk. De opbrengst van het festival gaat naar Stichting Het Vergeten Kind