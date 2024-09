Geschreven door Eljakim Doorneweerd

17 september 2024 13:30

Rustige weerdagen in het vooruitzicht





VELUWE RANDMEER - De regio kan zich de komende dagen opmaken voor rustig en overwegend zonnig herfstweer. Vandaag, op Prinsjesdag, wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. De temperatuur schommelt tussen de 19 en 22 graden, afhankelijk van de locatie, met een stevige noordoostenwind.

Morgenochtend begint bewolkt, vooral in het oosten van de regio. Hier kan nevel of mist de eerste uren het zicht beperken. In de loop van de dag maakt dit plaats voor volop zon. Tegen de middag stijgt de temperatuur snel naar een aangename 20 graden. Later in de week warmt het verder op, met temperaturen die kunnen oplopen tot 24 graden.

Voor de komende nachten wordt helder weer voorspeld, met temperaturen dalend naar rond de 12 graden. In het weekend blijft het zonnig, hoewel er zondag later op de dag mogelijk enkele buien kunnen vallen. De vooruitzichten voor volgende week tonen een licht wisselvallig weerbeeld, met temperaturen tussen de 18 en 20 graden, wat normaal is voor deze tijd van het jaar.

Inwoners en toeristen kunnen de komende dagen dus genieten van heerlijk weer, met slechts enkele bewolkte momenten en een matige bries vanuit het noordoosten.