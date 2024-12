Geschreven door Robert Kreuning

9 december 2024 8:52

SC Hoevelaken countert naar zege in Soest





HOEVELAKEN - Hoevelaken kan met een goed gevoel de winterstop ingaan. Na twee nederlagen op rij counterde de ploeg van Rob van Diermen in Soest naar een 2-3 zege. Daarmee werd de bijsmaak van de ketsers tegen Olympia en Hees voor een groot deel weggespoeld.

Wanneer je als ploeg in aanvallend opzicht niet of nauwelijks kansen creëert en in verdedigend opzicht niet of nauwelijks iets weggeeft, dan is het logische gevolg dat het na 45 minuten voetballen nog altijd 0-0 is. Maar dan breekt de extra tijd aan en blijkt in de staart het venijn te zitten.

Enorm lange blessuretijd

In de eerste minuut na het verstrijken van de officiële speeltijd krijgt Joep Timmerman het weer eens op zijn heupen, crost via de rechterkant naar het vijandelijke doel en geeft een panklare voorzet, waar Daan Vinke ter plaatse is om Hoevelaken op voorsprong te schieten.Een enorme meevaller gezien het spelbeeld, maar vijf minuten later staat ineens de gelijkmaker op het bord. Iedereen vraagt zich af waar de arbiter van dienst de enorm lange blessuretijd vandaan haalt, maar hoe dan ook, beide ploegen gaan zonder voordeel naar de kleedkamers.

In de tweede helft moet er tussen de pijpenstelen door worden gevoetbald en daarin is Hoevelaken effectiever dan de gastheren van SO Soest. Hoewel het spelbeeld niet veel afwijkt van die van de eerste helft, weet Hoevelaken zich wel naar een aantal kansen te counteren. Nadat eerst Daan Vinke en later Joep Timmerman na een rush in een één-op-één actie met de doelman stranden, is het na 71 minuten spelen opnieuw vanuit een counter Joep Timmerman, die Hoevelaken nu wel op voorsprong schiet.

Solide verdedigingswerk

Vier minuten later slingert Daan Vinke zich middels een individuele actie door de defensie van SO Soest, om de marge te vergroten: 1-3. Hoevelaken lijkt op rozen te zitten, omdat SO Soest wel het veldoverwicht heeft, maar niet echt grote kansen heeft weten te creëren. Met dank aan het solide Hoevelakense verdedigingswerk. De gastheren gaan echter over naar het middel ‘pompen of verzuipen’, niet echt moeilijk in de weersomstandigheden tijden de wedstrijd, en weten drie minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd de aansluiting te bewerkstelligen.

SO Soest blijft de aanval zoeken en krijgt daarvoor van de arbiter opnieuw een overdosis aan extra tijd. Hoevelaken speelt de wedstrijd echter professioneel uit door de bal lang in bezit te houden op de helft van de tegenstander en beantwoordt daarmee de vraag van vorige week: wie van beide ploegen weet na twee nederlagen op rij het tij te keren. Het spreekwoordelijke kwartje viel naar de Hoevelakense kant, dat daarmee dolgelukkig was. “Een overwinning van het team”, zei de moegestreden Jelle Bos na afloop. En zo was het ook.

Winterstop

De competitie gaat voor Hoevelaken weer verder op 18 januari 2025 met een thuiswedstrijd tegen VVZA. De Amersfoortse zeehelden hebben nog wat goed te maken na het behalen van slechts zes punten en zullen getergd de winterstop uitkomen. Hoevelaken kan in het nieuwe jaar dus direct de borst natmaken, al mag het eerst genieten van een welverdiende competitiebreak.