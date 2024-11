Geschreven door Robert Kreuning

18 november 2024 9:54

SC Hoevelaken houdt punten in eigen huis





HOEVELAKEN - Met de thuiswedstrijd tegen Laren ’99 begon hoofdtrainer Rob van Diermen aan zijn afscheidstournee met sc Hoevelaken. Deze week heeft hij de commissie Voetbal Technische Zaken (VTZ) laten weten een functie elders te ambiëren, bij voorkeur bij een club in de top van de tweede klasse. Hoevelaken zal de komende maanden derhalve op zoek gaan naar een trainer voor het seizoen 2025-2026, maar hoopt met de huidige hoofdtrainer de lopende voetbaljaargang wel succesvol door te komen.

Daarin was Laren ’99 de eerste horde en die werd vrijwel probleemloos genomen. Na een kwart wedstrijd kreeg Hoevelaken een vrije trap te nemen op de rand van het strafschopgebied, nadat Jelle Bos, één van de uitblinkers zaterdag, werd neer geschoffeld. Voor dergelijke klusjes is Joep Timerman de aangewezen man en met een fraaie trap liet hij zien waarom. De Larense doelman in verbijstering achterlatend zette hij Hoevelaken na 23 minuten op een 1-0 voorsprong. Dit was tevens de ruststand, ook al deed Laren in het laatste kwartier verwoede pogingen met een beter resultaat aan de thee te beginnen. Met de wind in de rug probeerden de gasten Hoevelaken op eigen helft vast te zetten, maar verdedigend gaven de gastheren geen krimp en gevaarlijk kon Laren dan ook niet worden.

Verkeerde been

In de tweede helft was het opnieuw de 23e minuut, waarin Hoevelaken tot scoren kwam. Jesse van den Ham, net vier minuten in het veld en zeer goed invallend, slalomde zich door de zwart-witte brigade en hoefde vervolgens alleen nog maar de bal langs de doelman te schuiven. Dat ging simpel, want die stond toch al op zijn verkeerde been.

In de extra tijd verruimde Hoevelaken de marge nog naar drie. Na kort achter elkaar al wat mogelijkheden bij elkaar gesprokkeld te hebben om de score te verhogen, was het in de tweede minuut van de extra tijd Daan Vinke, die oog in oog met de doelman kwam en met een stiftballetje de 3-0 op het scorebord kon bijschrijven. Hoevelaken deed daarmee goede zaken, want mede door de nederlagen van Zeist en asc Nieuwland schuift Hoevelaken door naar de derde positie op de ranglijst.

Tussendoortje

Dinsdagavond 19 november heeft Hoevelaken een tussendoortje, wanneer er in Heino moet worden aangetreden in de tweede ronde van het bekertoernooi. Een mooie gelegenheid om te ervaren hoe het spelen tegen een vierde divisionist bevalt. Op zaterdag 23 november gaat de competitie verder met een uitwedstrijd tegen Olympia ’25. De bijna honderdjarige heeft een minder goede competitiestart dan Hoevelaken, dus ook daar zullen de punten gehaald moeten worden om binnen de top drie te blijven.