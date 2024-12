Geschreven door Robert Kreuning

2 december 2024 10:14

SC Hoevelaken laat punten aan Hees





HOEVELAKEN - Hoevelaken zit – hopelijk maar voor eventjes – in zwaar weer. Na een kansloze tweede helft bij Olympia speelde Hoevelaken zaterdag op Kleinhoven een vrijwel kansloze tweede helft tegen Hees. De ploeg uit Soest liet zien dat je zonder echt goed voetbal, maar met een overdosis aan lange halen, toch een wedstrijd kunt winnen. Toen de gasten op een 1-2 voorsprong waren gekomen, werd vrije verdediger Siem Kooistra weer naar het front gestuurd en werd er via een alles of niets offensief, met ietwat de rem erop, getracht toch nog een resultaat te halen. Echter zonder succes.

Hees begon beter aan de wedstrijd, maar toen Hoevelaken na een tiental minuten greep op de wedstrijd kreeg, kwamen ook de kansjes en mogelijkheden. Na bijna een kwart wedstrijd zorgde Siem Kooistra vanuit een hoekschop voor de openingstreffer, die op dat moment niet uit de lucht kwam vallen. Via onder anderen Daan Vinke had Hoevelaken al wat kansjes gehad om op voorsprong te komen, maar de doelman van Hees voorkwam een paar maal een Hoevelakense treffer. De 1-0 werd tevens de ruststand, omdat Hoevelaken verzuimde meer afstand te nemen en Hees op dat moment niet in staat was op gelijke hoogte te komen.

De lange trap

Na de thee hanteerde Hees op grote schaal de lange trap. Hoevelaken moest daardoor steeds achteruit en was niet in staat om voetballend tot aanvallende acties te komen. Desondanks leek er weinig aan de hand, omdat de aanvallen van Hees niet echt gevaarlijk waren, totdat in de 65e minuut een speler van de gasten vrij mocht uithalen. Doelman Gijs Leebeek kon de bal niet keren en zo stonden beide ploegen weer naast elkaar.

Na de gelijkmaker veranderde er weinig aan het spelbeeld. Hoevelaken zou de handen mogen dichtknijpen wanneer de gelijke stand ook als eindstand op het bord zou staan, maar helaas voor de gastheren kwam Hees een kwartier voor tijd op voorsprong. Tijd genoeg nog om wat af te dwingen, maar hoewel Hoevelaken wel trachtte te ‘pompen of verzuipen’ ging dat met te weinig mensen vooruit en tevens met te weinig overleg. Hoewel het druk was in het stafschopgebied van Hees, werd het nooit echt gevaarlijk en zo liep Hoevelaken tegen een tweede nederlaag op rij aan.

Op adem komen in de winterstop

Zaterdag 7 december krijgt Hoevelaken opnieuw te maken met een ploeg uit Soest: Tot voor zaterdag koploper SO Soest. Na het, zonder puntverlies, behalen van de eerste periodetitel heeft de soevereiniteit plaatsgemaakt voor kwetsbaarheid. Na een gelijkspel verloor SO Soest inmiddels ook twee keer achtereen en zo wordt het zaterdag een wedstrijd, wie de negatieve spiraal van zichzelf kan doorbreken. Na dit duel breekt de winterstop aan en kunnen alle teams even op adem komen, daar waar nodig.