Geschreven door Robert Kreuning

28 januari 2025 13:02

Sc Hoevelaken laat punten aan Zeist





HOEVELAKEN - Met interim-trainer Jan van den Heuvel voor het eerst fysiek (terug) op de bank (lees: stoel) trof Hoevelaken in Huis ter Heide op de laatste speeldag van de eerste competitieronde de nummer drie op de ranglijst: Zeist.

Het kon een mooie uitdaging worden voor Hoevelaken, maar op het prachtig gelegen sportcomplex van Zeist trof Hoevelaken ook direct de best voetballende ploeg van de eerste competitiehelft. “Het is geen rimpelloze start”, zei Jan van den Heuvel tijdens de wedstrijd dan ook over het eerste optreden van Hoevelaken onder zijn leiding. “Je kunt zien dat deze ploeg al een stuk verder is dan wij. In het begin van de eerste helft kregen we een klein kansje om de score te openen, maar veel meer zat er niet in. Bovendien hebben we de pech, dat Joep Timmerman zich niet echt comfortabel voelt met die blessure onder zijn oog, en dat Daan Vinke de hele week ziek is geweest. Dat zijn toch wel twee bepalende spelers.”

Marge verdubbelen

Zeist verdeelde het aantal treffers eerlijk over beide helften. Na een openingstreffer uit een strafschop, gegeven vanwege hands, verdubbelden de gastheren vlak voor tijd de marge met een knap ingeschoten bal. Na de pauze probeerde Hoevelaken nog wel het tij te keren, maar al rap werd het 3-0 en was de wedstrijd als snel gespeeld. Bewonderenswaardig was echter, dat Hoevelaken bleef knokken en werken alsof er gewoon een resultaat viel te behalen. Bovendien probeerde Hoevelaken ook te blijven voetballen, maar de tegenstander van de dertiende speelronde bleek een maatje te groot en kwam in de slotfase middels een knappe kopbal zelfs nog op 4-0.

Komende zaterdag begint er een nieuwe maand, een nieuwe competitieronde en dus de kans op nieuwe mogelijkheden. Hoevelaken verzamelde de eerste competitiehelft 20 punten en wanneer je analyseert waar er onnodig punten zijn blijven liggen, dan mag het huidige puntenaantal minimaal worden verdubbeld, met wellicht wat extra punten hier en daar. Een mooie uitdaging voor de komende dertien wedstrijden.