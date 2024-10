Geschreven door Robert Kreuning

14 oktober 2024 11:14

Sc Hoevelaken onderuit tegen Eemnes





HOEVELAKEN - Na een gedegen poulefase in het bekertoernooi en een goede competitiestart moest Hoevelaken zaterdag op eigen veld voor het eerst het hoofd buigen voor een tegenstander. Op Kleinhoven ging Eemnes er uiteindelijk met de punten vandoor en bleef Hoevelaken met een kater achter.

Het verhaal over de wedstrijd is gauw verteld. Na een ruime fase van aftasten kwam de wedstrijd in de eerste helft nooit echt op gang. Doordat zowel Hoevelaken als Eemnes met veel druk op de bal en tegenstander probeerden te spelen, kwamen beide ploegen niet echt aan voetballen toe. Tot uitgespeelde kansen kwam het daarom niet, al zorgden hoekschoppen aan beide kanten voor enig gevaar.



Tweede helft

In de tweede helft startte Hoevelaken met Thomas Vaarkamp en Neal Kooij op de plaatsen van Robin Elverding en Daan Vinke, waardoor de aanval wat meer snelheid in de ploeg kreeg, maar ook in de nieuwe samenstelling waren de kansen spaarzaam. Slordige passing en knullig balverlies mochten mede tot de oorzaken worden gerekend. Totdat Hoevelaken in de 71ste minuut een vrije trap kreeg te nemen, waarmee Joep Timmerman zich belastte. Hij slingerde de bal voor het doel, waar Neal Kooij koppend voor de 1-0 kon zorgen. Hoevelaken leek bevrijd, maar nadat het Eemnes een aantal minuten lukte om Hoevelaken onder druk te zetten, kwamen de gasten eveneens met een kopbal al snel op gelijke hoogte.

In het laatste kwartier kwam Eemnes meer aan aanvallen toe dan Hoevelaken, wat in de slotminuut van de officiële tijd leidde tot een enorme uithaal, waarop doelman Gijs Leebeek het antwoord schuldig moest blijven. Hoevelaken kreeg daarna zeven minuten extra tijd de gelegenheid om nog een punt aan het duel over te houden, maar op de slotminuut na lukte het de gastheren nauwelijks om het strafschopgebied van de tegenstander te bereiken. Sterker nog, Eemnes raakte in de slotfase nog een keer de paal en mocht uiteindelijk juichend van het veld.

Competitie en bekertoernooi

In de maand oktober moet Hoevelaken nog tweemaal op stap. Eerst naar Loosdrecht voor de competitie en vervolgens naar Elspeet voor de eerste rond van de knock-out fase van het bekertoernooi. Hopelijk is er voor de mannen van Rob van Diermen dan meer succes.