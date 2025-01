Geschreven door Robert Kreuning

20 januari 2025 12:38

Sc Hoevelaken start nieuwe jaar met winst





HOEVELAKEN - De kop is eraf in 2025 voor de hoofdmacht van sc Hoevelaken. En direct met succes. In de eerste wedstrijd na de winterstop, de voorlaatste van de eerste competitieronde, moest Hoevelaken het opnemen tegen de Amersfoortse Zeehelden.

Voor zowel gastheer Hoevelaken als gast VVZA was dit een bijzondere wedstrijd: de eerste zonder de hoofdtrainer op de bank die aan het seizoen begon. Bij Hoevelaken werd Rob van Diermen op non-actief gesteld nadat er vanuit zijn nieuwe werkgever NSC nadrukkelijk contact met enkele spelers en stafleden was gezocht om samen met hem over te stappen naar het Nijkerkse.

Trainerscarrousel

Bij VVZA stapte Ferry Hendrikse op na tegenvallende resultaten. Hij duikt volgend seizoen op bij asc Nieuwland, waarvan trainer Dennis Been, onder andere bekend van de voetbalschool waarmee sc Hoevelaken samenwerkt, naar VVOP vertrekt. Kortom, de trainerscarrousel heeft zijn werk weer gedaan.

Hoe dan ook, Hoevelaken mocht op Kleinhoven het spits afbijten tegen de hekkensluiter uit Schothorst. De eindconclusie in zijn algemeenheid was, dat men niet naar een hartverwarmende wedstrijd heeft staan kijken, al zou dat met de temperaturen van zaterdag wel lekker zijn geweest.

Achter het standbeen

Wel kon Hoevelaken juichend van het veld, want na een prachtige slalomactie van Roan van de Pol, na bijna een half uur spelen, kreeg hij de bal bij goud-Daantje Vinke, die de bal achter zijn standbeen langs over de doellijn kreeg. Na afloop bleek deze treffer genoeg voor een succesvolle competitiestart en voor hoop op de toekomst.

De eerste grote kans in de wedstrijd was voor de gasten, maar oog in oog met een VVZA-aanvaller bleef doelman Gijs Leebeek de situatie meester. Enkele minuten later eenzelfde situatie aan de andere kant, toen na goed doorzetten van Joep Timmerman ineens Daan Vinke de volle 100 procent kans kreeg. Ook hij stuitte echter op de doelman.

Gelijk op

In minuut elf, want de wedstrijd begon wel open, counterde Daan Vinke er in zijn eentje vandoor en bij gebrek aan ondersteuning poeierde hij zelf de bal maar richting doel, die op de lat uiteen spatte. Na eerder genoemde treffer na bijna een half uur spelen ging de wedstrijd gelijk op, mede omdat VVZA van Hoevelaken alle ruimte kreeg om te voetballen, maar grote kansen kwamen er niet.

In de tweede doorgang liet VVZA zien dat het een plek op de onderste plaats niet verdient. Optisch waren de Zeehelden de bovenliggende partij, waarbij Gijs Leebeek op zijn post stond in die paar keer dat het nodig was. Aan de andere kant probeerde ook Hoevelaken een aantal keren gevaarlijk te zijn, maar ook dat leidde niet tot treffers. In de slotminuut leek eerst VVZA nog op gelijke hoogte te komen en vervolgens Hoevelaken via Daan Vinke op 2-0, maar het bleef bij het ene doelpunt, dat voor Hoevelaken goud waard bleek te zijn.

'Zespunten wedstrijd'

Komende zaterdag moet Hoevelaken naar de andere kant van de ranglijst, wanneer het op bezoek gaat in en bij Zeist, de nummer drie van dit moment. Het verschil met Zeist bedraagt drie punten, dus kan er sprake zijn van een ‘zespunten’ wedstrijd. Interimtrainer Jan van den Heuvel zit dan voor het eerst zelf op de bank en trekt, hopelijk voor Hoevelaken, de in 2025 ingezette lijn voort.