Geschreven door Sophie van der Velden

28 juni 2024 11:00

Schilderij Marius van Dokkum omgetoverd tot zandsculptuur





GARDEREN - Bij de Zandsculpturen Garderen werd vanochtend een nieuw zandsculptuur onthuld. Een schilderij 'Turbo' van de Harderwijkse Marius van Dokkum is hier omgetoverd tot een sculptuur. De schilder onthulde het kunstwerk zelf.

Op het sculptuur en schilderij is een fietsende, oude dame afgebeeld. Met een noodgang rijdt ze van het fietspad de voorrangsweg op. Ze steekt nog wel net haar hand uit en gelukkig is het niet druk op de weg. Een ongeluk wordt daarmee vermeden.

Op het sculptuur en schilderij is een fietsende, oude dame afgebeeld. Foto: Stadsmuseum Harderwijk

Op het sculptuur en schilderij is een fietsende, oude dame afgebeeld. Foto: Stadsmuseum Harderwijk

Het sculptuur

Aan het zandsculptuur werd twaalf dagen lang gewerkt door de kunstenaars. Het eindresultaat is een 3-dimensionale versie van het schilderij. Het sculptuur weeg ruim 15 ton en is gemaakt van speciaal rivierzand met hoekige korrels, waardoor het bestand is tegen regen en wind.

Boeken

Het zandsculptuur is onderdeel van de tentoonstelling van 2024 met het thema 'Boeken'. De tentoonstelling maakt verhalen zichtbaar van onder andere kinderboeken, literatuur of sprookjes. De tentoonstelling bevat een route langs allerlei verschillende onderwerpen, zoals reizen, kunst en cultuur, mens en samenleving, (non)fictie, romans en nog veel meer. De expositie bevat meer dan honderd zandbeelden, die het hele jaar nog te bezichtigen zijn.

Lees hier meer over de expositie.