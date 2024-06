Geschreven door Sophie van der Velden

7 juni 2024 8:30

Schildpadden-plaag in Nederland, op de Veluwe weinig overlast





VELUWE RANDMEER - Er lijkt in Nederland een schildpadden-plaag te heersen, zo meldde de NOS woensdag 5 juni. Drie soorten schildpadden duiken steeds vaker op in buitenwateren en de schildpaddenopvang zit bomvol. Op de Veluwe lijkt het vooralsnog mee te vallen.

De schildpadden die nu in het wild worden aangetroffen zijn de roodwangschildpad, de geelwangschildpad en de geelbuikschildpad. De dieren komen in het water terecht, doordat eigenaren van de schildpadden hen uitzetten, bijvoorbeeld omdat ze te groot worden of omdat ze uitgekeken zijn op het dier.

Geen plaag

Ook op de Veluwe worden er zo nu en dan schildpadden aangetroffen. "We komen de schildpadden wel tegen, maar het is hier geen plaag te noemen", laat Karin van der Weerd, woordvoerder bij Waterschap Vallei & Veluwe, weten. "Het scheelt dat de schildpadden zich niet voort kunnen planten, daar is het te koud voor", legt ze uit. "Maar ze kunnen hier wel overwinteren. De aanwas komt dus eigenlijk alleen van mensen die besluiten om ze los te laten."

Planten en dieren

Schildpadden kunnen een gevaar vormen voor inheemse planten en andere dieren, die zij op eten. Dit ziet Vallei & Veluwe ook gebeuren. "Het enige probleem wat wij van de schildpadden op dit moment ondervinden, is dat ze veel vis eten", laat Van der Weerd weten. "Maar het is niet zo erg dat we er actie op moeten of kunnen nemen."