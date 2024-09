Geschreven door Marion Zuurveen

23 september 2024 10:15

Schimmelpennick van der Oyeschool wint schoolkorfbaltoernooi Hoevelaken





HOEVELAKEN - De Schimmelpenninck van der Oye 2 heeft vrijdag de wisselbeker van het schoolkorfbaltoernooi gewonnen. De school kende een uitermate succesvol toernooi, want andere teams sleepten ook de tweede en derde prijs in de groep 8 competitie binnen.

Bij KV Telstar werden afgelopen week onder zonnige omstandigheden het schoolkorfbaltoernooi en clinics gehouden. Woensdag 18 september vonden er in de ochtend clinics plaats voor de groepen drie en vier, waaraan de Farelschool, de Schimmelpenninck van der Oyeschool en De Spreng deelnamen. Warming up, korfschieten en tikkertje. Het doel was lekker sportief bezig zijn.

Toernooi en finaledag

's Middags werd er enthousiast gekorfbald door alle deelnemende groepen van de basisscholen, aangemoedigd door een enthousiast publiek. Aan het einde van de dag werd de sportiviteitsprijs uitgereikt aan basisschool De Spreng en werden alle finalisten bekend gemaakt. Vrijdag 20 september speelden alle finalisten in de avond tegen elkaar. Ouders, opa en oma’s en kennissen kwamen de finalisten aanmoedigen. Bij groep vijf was de winnaar Farel 2 en de winnaar van groep zes was Schimmelpennick van der Oyeschool 3. Bij groep zeven won De Hoeve 3 .

Foto: Marion Zuurveen