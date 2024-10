Geschreven door Medi Holstege

12 oktober 2024 9:49

Schoorsteenbrand bij brandweerman thuis



Schoorsteenbrand Hoevelaken | foto VRMG



HOEVELAKEN - Rond 16.30 uur zagen voorbijgangers vrijdagmiddag dikke zwarte rook over de huizen trekken. Men ging op onderzoek uit en zag dat rook uit de schoorsteen van een van de huizen aan de Oranjelaan kwam. Direct alarmeerden zij de hulpdiensten en de bewoners, die nietsvermoedend binnen bij de houtkachel zaten. Toen de bewoonster en de kinderen buiten waren, kwam net de man des huizes aanlopen, terwijl op dat moment zijn pieper afging. Hij bedacht zich geen moment, gooide zijn laptoptas in de tuin en riep nog: "Is dit bij ons?" Alvorens hij naar zijn auto rende om vervolgnes een paar minuten later met brandweercollega's terug te komen.

Ladderwagen Amersfoort | foto VRMG

Door onder andere geparkeerde auto's, kon de brandweer slecht per plaatse komen. De ladderwagen uit Amersfoort moest er aan te pas komen om ondersteuning te verlenen. Eenmaal ter plaatse was de brand daarna snel onder controle. De bewoner zelf werd in het harnas gehesen en ging zelf mee naar boven om de schoorsteen te vegen. De bevelvoerder gaf later aan dat erger is voorkomen door het snelle optreden van de voorbijgangers en de vrouw des huizes, die de pallet kachel voor het verlaten van de woning nog had 'uitgezet'.

Brandweervoorbereidingen | foto VRMG

Veel buurtbewoners kwamen even nieuwsgierig poolshoogte nemen. Dat de 'brand' bij een brandweer buurman thuis was, lokte hilarische opmerkingen uit als, "Wat stook jij in de kachel buurman? Papier?" Met deze goede afloop kon daar wel om gelachen worden.

Buurtbewoners | foto VRMG