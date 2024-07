Geschreven door Sophie van der Velden

2 juli 2024 12:00

Scooterrijder gewond bij eenzijdig ongeval in Barneveld





BARNEVELD - Een scooterrijder raakte dinsdagochtend rond 9.20 uur gewond bij een eenzijdig ongeluk. De bestuurder kwam ten val op de Bouwheerstraat, op de rotonde met de Burgemeester Kuntzelaan. Vermoedelijk ontstond het ongeval door een glad en nat wegdek.

Het slachtoffer, waarvan onbekend is of het gaat om een man of vrouw, is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar bleek volgens de Officier van Dienst Geneeskundig niet nodig te zijn. De Van Dompslaerstraat werd tijdelijk afgesloten voor verkeer.