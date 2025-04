Geschreven door Jarno van de Bor

15 april 2025 11:28

Scouting Nijkerk maakt struikelstenen schoon





NIJKERK – In Nijkerk zijn afgelopen zaterdag de struikelstenen opnieuw schoongemaakt. Leden van Scouting Nijkerk namen deze taak op zich, zoals zij dat al tien jaar doen. De actie maakt onderdeel uit van een jaarlijkse traditie rond de herdenking van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De dag begon in Museum Nijkerk, waar de deelnemers uitleg kregen over de Joodse geschiedenis van de stad, het verzet en de achtergrond van de struikelstenen. Deze stenen liggen op verschillende plekken in Nijkerk en herinneren aan Joodse inwoners die tijdens de oorlog zijn weggevoerd en vermoord.

Steentjes met verhalen

De jongeren vertrokken in groepjes met doekjes en koperpoets. Daarmee maakten zij de gedenkstenen schoon, zodat de namen van de slachtoffers weer goed leesbaar zijn. Sommige stenen, vooral rondom het Kerkplein, liggen tijdelijk niet op hun plek. Ze zijn vanwege werkzaamheden in depot bij de gemeente.

In Museum Nijkerk is een gids verkrijgbaar over de struikelstenen. Ook is het mogelijk een stadswandeling te boeken langs plekken die verbonden zijn met de Joodse geschiedenis van Nijkerk. Zo blijft het verhaal achter de stenen levend.