Geschreven door Jarno van de Bor

7 oktober 2024 15:10

Seniorenweek in Nijkerk van start met diverse activiteiten



Wethouder Audrey Rohen trapt de seniorenweek af. Foto: Jeroen Brons



NIJKERK - Van 4 tot en met 11 oktober vindt in de gemeente Nijkerk de jaarlijkse Seniorenweek plaats. Tijdens deze week worden senioren extra in het zonnetje gezet met een breed scala aan activiteiten. De Seniorenweek is een initiatief van verschillende organisaties, waaronder Sigma, de Bibliotheek, PCOB, SWOH, Nijkerk Sportief & Gezond en cultuurverbinder Margreet Koele.

De week komt voort uit de jaarlijkse Nationaal Ouderendag van het Nationaal Ouderenfonds, waarbij extra aandacht wordt gegeven aan ouderen in de samenleving. In Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken kunnen senioren deelnemen aan allerlei activiteiten die speciaal voor hen zijn georganiseerd. Sportiviteit op het beweegplein. Foto: Jeroen Brons

Evenementen

Er worden onder meer culturele en sportieve evenementen aangeboden. Het doel van deze week is om ouderen te betrekken, samen te brengen en hen te laten genieten van een gevarieerd programma. Op de website van de Sigma Nijkerk kunnen inwoners een overzicht van alle activiteiten vinden. Daarnaast is er ook een flyer beschikbaar met het volledige programma. De organisatoren hopen dat veel senioren de weg naar de activiteiten weten te vinden en zich laten inspireren door het aanbod.