Geschreven door Jarno van de Bor

28 oktober 2024 11:45

Sfeerverlichting weer opgehangen in centrum van Nijkerk



Foto: NOV



NIJKERK – De straten in het centrum van Nijkerk zijn opnieuw voorzien van sfeerverlichting. Met de kortere dagen brengen de lichtjes extra sfeer en verlichting in de binnenstad. Jaarlijks wordt de sfeerverlichting mogelijk gemaakt door de Nijkerkse Ondernemers Vereniging, een groep winkeliers die zich inzet om het stadscentrum in de donkere maanden op te fleuren.

Het ophangen van de verlichting is een terugkerende klus, waarbij de veiligheid voorop staat. Om fietsers en voetgangers langs de werkzaamheden te begeleiden, worden verkeersregelaars ingezet. Met de sfeerverlichting hoopt de ondernemersvereniging de binnenstad aantrekkelijk te maken voor bezoekers in de aanloop naar de feestdagen. Foto: NOV

Foto: Jeroen Brons

